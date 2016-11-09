Соболев готовит отставку Луценко

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Среда, 9 ноября 2016, 15:09

Депутат от "Самопомочи", глава антикоррупционного комитета Егор Соболев (фракция "Самопомич") намерен инициировать отставку генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом он сообщил на заседании комитета, передают "Украинские новости".

Соболев считает необходимым уволить генпрокурора в связи с неудовлетворительным расследованием дел, связанных с Евромайданом.

"Я считаю, что будет честно и ответственно инициировать отставку третьего генерального прокурора по той же причине (что и предыдущих) – сознательный эффективный саботаж расследования ключевых преступлений в нашей истории", – заявил депутат.

В ближайшее время он начнет сбор подписей депутатов Верховной Рады за отставку Луценко.

Ранее Луценко заявлял, что ожидает от начальника департамента спецрасследований Сергея Горбатюка активных результатов работы по делам Майдана и против бывших государственных чиновников.

Темы: Луценко Генпрокуратура Верховная Рада Соболев
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Комментарии — 3
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IP: 195.60.201.---Mya09.11.2016 16:19
Для меня вообще создание этого антикоррупционного комитета кажется ошибкой. Эти ребята во все бочки - затычка, ничего не создают, а только кричат как все плохо. Кликуши какие-то...
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IP: 195.60.201.---Mya09.11.2016 16:16
Как же мне надоели эти чвары и склоки. У страны очень тяжелый период, а политиканы соревнование устроили, выясняют кто из них самый белый, и кто Украину сильнее любит... Это выглядит крайне мерзко.
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IP: 80.67.172.---rudyj09.11.2016 16:07
Хороший він хлопець, цей Єгорка. Шкода тільки, що так сильно хворий... На гoлoвy.
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