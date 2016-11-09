Синоптики предупреждают о ливнях и сильном ветре

10 ноября в Украине прогнозируют сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Соответствующее предупреждение Гидрометцентра обнародовала в среду пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так 10 ноября в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, ночью и в Одесской и Николаевской областях местами ожидаются сильные дожди.

Ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами порывы ветра 15-20 м/сек.

Украинская правда