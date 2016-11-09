Синоптики предупреждают о ливнях и сильном ветре

00
0
Среда, 9 ноября 2016, 15:14

10 ноября в Украине прогнозируют сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Соответствующее предупреждение Гидрометцентра обнародовала в среду пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так 10 ноября в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, ночью и в Одесской и Николаевской областях местами ожидаются сильные дожди.

Ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами порывы ветра 15-20 м/сек.

Украинская правда

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Закарпатье подтопило дома и дороги, в Сваляве повредило мост 8 ноября 2016, 11:45
Украинцев на западе предупредили об очень сильных дождях и ветре 5 ноября 2016, 23:12
Синоптики: В Украине потеплеет до +17 5 ноября 2016, 17:16
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Украине резко выросли цены на дизельное топливо
Трамп про Крым и войну в Украине. Основные высказывания
Порошенко поздравил Трампа и пригласил в Украину
В МИД лелеют надежду на адекватное окружение Трампа
Все новости
После голосования

Голосование в США закончилось: паника в сети и мем о "трампоторте"

Премия

Лозница получил "Золотого Голубя" за ленту "Аустерлиц"