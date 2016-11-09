Порошенко забрал у Саакашвили должность советника и уволил из ОГА

2670 просмотров
4
Среда, 9 ноября 2016, 23:26

Президент Петр Порошенко уволил председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили с занимаемой должности.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Другим своим указом Порошенко уволил Саакашвили с поста советника президента Украины (вне штата).

В понедельник, 7 ноября, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

В среду Саакашвили прибыл в Киев под Кабмин, чтобы отчитаться перед руководителями государства о своей работе на посту.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили об эпохе Трампа: Украина входит в опасную полосу 9 ноября 2016, 14:21
Правительство по-тихому приняло отставку Саакашвили 9 ноября 2016, 13:04
Саакашвили пришел под Кабмин, готов доложить 9 ноября 2016, 12:55
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.129.---Yuriy Vologjaninov10.11.2016 00:12
Данте о боссе украинских олигархов Порошенко-Липецком и ему подобных:

«Вы алчностью растлили христиан, топча благих и вознося греховных. Сребро и злато – ныне бог для вас».

Олигархи и их босс должны быть отстранены от власти в Украине.
Без этого борьба с коррупцией невозможна.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
ОтветитьС цитатой
IP: 93.74.129.---Yuriy Vologjaninov10.11.2016 00:10
ОППОЗИЦИОНЕРЫ ОЛИГАРХАМ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Олигархи, должна быть отстранена от власти!
Порошенко-Липецкий, босс украинской олигархии, олицетворяющей высший уровень коррупции, обязан оставить должность президента.

Надеюсь, что различные демократические силы Украины, представленные такими именами, как Березюк, Билецкий, Бутусов, Вакарчук, Галасюк, Гриценко, Дацюк, Деревянко, Добродомов, Касько, Крулько, Левченко, Лещенко, Найем, Саакашвили, Сакварелидзе, Скрипка, Соболев С. и Соболев Е., Сыроид, Тарута, Тимошенко, Томенко, Шабунин, Шишкин, Ярош и многие другие, забудут «перечень взаимных болей, бед и обид» и будут едины в освобождении народа Украины от власти олигархов.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
ОтветитьС цитатой
IP: 94.158.95.---shkrebty09.11.2016 23:55
Навіщо йому радник, який не може порадити, на чому можна ще збагатитись?
ОтветитьС цитатой
IP: 93.74.65.---Юлия Базиленко09.11.2016 23:55
Милые бранятся только тешатся )), а так все хорошо начиналось, противников вместе "мочили", а щас вот друг друга сливают
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Нацполицию Одесской области возглавил руководитель уголовного розыска
Порошенко забрал у Саакашвили должность советника и уволил из ОГА
Победу Трампу принесли мужчины и пожилые избиратели - инфографика
Директора департамента обороны МЭРТ хотят избрать в обход конкурса - источник
Все новости
Интервью

Любимая Лещенко: Меня довольно трудно обуздать, а у Сергея это получилось

Пытаетесь забеременеть?

8 советов диетологов для увеличения шансов забеременеть