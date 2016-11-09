Порошенко забрал у Саакашвили должность советника и уволил из ОГА
Президент Петр Порошенко уволил председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили с занимаемой должности.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Другим своим указом Порошенко уволил Саакашвили с поста советника президента Украины (вне штата).
В понедельник, 7 ноября, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.
В среду Саакашвили прибыл в Киев под Кабмин, чтобы отчитаться перед руководителями государства о своей работе на посту.
Украинская правда
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«Вы алчностью растлили христиан, топча благих и вознося греховных. Сребро и злато – ныне бог для вас».
Олигархи и их босс должны быть отстранены от власти в Украине.
Без этого борьба с коррупцией невозможна.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
Олигархи, должна быть отстранена от власти!
Порошенко-Липецкий, босс украинской олигархии, олицетворяющей высший уровень коррупции, обязан оставить должность президента.
Надеюсь, что различные демократические силы Украины, представленные такими именами, как Березюк, Билецкий, Бутусов, Вакарчук, Галасюк, Гриценко, Дацюк, Деревянко, Добродомов, Касько, Крулько, Левченко, Лещенко, Найем, Саакашвили, Сакварелидзе, Скрипка, Соболев С. и Соболев Е., Сыроид, Тарута, Тимошенко, Томенко, Шабунин, Шишкин, Ярош и многие другие, забудут «перечень взаимных болей, бед и обид» и будут едины в освобождении народа Украины от власти олигархов.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"