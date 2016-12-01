Керри и Лавров могут встретиться на этой неделе

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Четверг, 1 декабря 2016, 07:35

Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД РФ Сергей Лавров могут встретиться в Риме на этой неделе во время совместного участия в международной конференции "Римский средиземноморский диалог".

Об этом заявил в среду на брифинге в Вашингтоне заместитель официального представителя Государственного департамента США Марк Тонер, передает "Укринформ".

"Я не могу вам сказать наверняка по поводу встречи в Риме, но я не могу её исключать",- отметил он.

Джон Керри 2-3 декабря будет находиться в Риме и Ватикане. В столице Италии у него запланирован ряд двусторонних встреч, а также участие в "Римском средиземноморском диалоге".

В Ватикане Керри планирует провести переговоры с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

"Речь пойдет о гуманитарном кризисе в Сирии, насилии в Украине и текущем диалоге в Венесуэле", - сообщили в Госдепе.

Темы: США Лавров
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