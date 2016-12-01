На юге начались ракетные стрельбы. Российские корабли приготовили ПВО

На юге Украины стартовали ракетные стрельбы, реакции от Российской Федерации пока нет.

Об этом заявил начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский в эфире телеканала "112 Украина".

"Уже начались стрельбы. Все идет по плану. Никакой реакции от РФ нет. Украинские военные готовы к любому варианту развития событий", – сказал он.

"К учениям будут привлечены экипажи боевых транспортных самолетов воздушных сил ВСУ, подразделения зенитных ракет, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВСУ. Будут задействованы зенитные ракетные комплексы С 300", – отметил Крыжановский.

Руководитель пресс-центра заверил, что такими стрельбами Украина не несет угрозу оккупированному Россией полуострову Крым.

"Украина ничего не нарушает", – заявил он.

"Если посмотреть на траекторию и определенный район и провести условную линию полуострова, на котором будут расположены установки в Болгарию, можно заметить, что крайняя линия будет проходить достаточно далеко от побережья крымского полуострова. Ближайшее приближение ракет может составлять не более 30 км", – сказал Крыжановский.

В свою очередь, источник "РИА Новости" в "силовых структурах Крыма" рассказал, что корабли Черноморского флота РФ заняли позиции недалеко от западного побережья оккупированного полуострова.

Их задачей, по словам источника, является обеспечение противовоздушной обороны Крыма.

"Корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы", – заявил собеседнки агентства.

Как известно, 26 ноября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о планах провести учения Воздушных сил ВВС с 1 по 2 декабря 2016 года в южной части Украины.

Россия в ноте к военному атташе в составе посольства Украины в РФ пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.

Как сообщали в Кремле, за ситуацией следит лично президент РФ Владимир Путин.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посредине Керченского пролива, а там Украина стрелять не намерена.