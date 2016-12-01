Шустер закрывает свой телеканал

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Четверг, 1 декабря 2016, 10:38
SavikShusterStudio

Телеканал Савика Шустера 3s.tv прекращает свою деятельность с 1 января 2017 года из-за нехватки средств.

Об этом говорится в сообщениях на сайте и в соцсетях канала.

"Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом из-за того, что у нас закончились деньги", – сообщил канал.

На 3s.tv добавили, что причиной также стала абсурдная ситуация на медийном рынке, где все каналы убыточны и существуют только на деньги олигархов.

"В этих условиях наша попытка работать по нормальным деловым правилами оказалась неудачной: мы получили уголовные дела и штрафы от налоговой, а Савика лишили разрешения на работу. Все это никуда не денется и после закрытия 3s.tv: с судебной волокитой еще придется побороться, и отныне без телеканала у нас почти не будет возможности рассказать об этом обществу", – говорится в сообщении.

Там добавили, что до сих пор каналу помогали более 20 тысяч зрителей, которые вступили в клуб 3s.tv и только один представитель бизнеса. Этих средств оказалось недостаточно.

В то же время на канале заявили о возможности продолжить работу, если в ближайшие недели кто-то из бизнесменов согласится финансировать канал.

"Для этого все есть – и студия, и техника, и самое главное – люди, те журналисты, редакторы, операторы, режиссеры, продюсеры и другие, которые по состоянию на сегодня уже написали заявления на увольнение", – подытожили на канале.

Украинская правда

Темы: Шустер СМИ
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Комментарии — 5
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IP: 91.219.222.---kelym01.12.2016 12:42
Дякуємо, Савіку! Та все ж прикро і сумно... 9079Залишаться одні лакузи та холуї...
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IP: 188.163.1.---Zachary01.12.2016 12:27
ramusus:
Щоб функціонувати, потрібна реклама, а де ж її знайти? по-друге, цей канал мало хто дивиться, в основному люди похилого віку. Робіть якусь секс вставку або щось цікаве, і буде попит.
Полностью согласен что целевую аудитория не платежеспособна, а для рекламодателя это очень важно!
Запустите передачи про IT индустрию, Авто, Моду, Путешествия и Туризм и т.п., а на одной политике и истории и передаче ШустерLive вы не продержитесь!
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IP: 193.238.98.---ramusus01.12.2016 12:02
Щоб функціонувати, потрібна реклама, а де ж її знайти? по-друге, цей канал мало хто дивиться, в основному люди похилого віку. Робіть якусь секс вставку або щось цікаве, і буде попит.
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IP: 46.133.22.---Sergik2301.12.2016 11:51
Савік Шустер - синій інтернаціонал, його закриває чорний інтернаціонал.
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk01.12.2016 11:32
Нічого дивного. Цей канал є більмом на оці не лише для Порошенка та влади, а для всіх олігархів та корупціонерів. Тому ніхто йому грошей не дасть. Може потрібно всім миром збирати, але це навряд. Волонтерів вже на військових не хватає. Кількість ворюг лише збільшується і їх апетити ростуть.
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