Украины уменьшила зону выполнения ракетных стрельб возле Крыма – ВС ВСУ

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Четверг, 1 декабря 2016, 10:38

Командование Воздушных сил Вооруженных сил констатирует уменьшение опасной зоны произведения ракетных стрельб над Черным морем, которые пройдут 1-2 декабря.

Об этом сообщил накануне пресс-центр командования Воздушных сил в Facebook

Там отметили, что контрольные летные испытания, которые начались 28 ноября 2016 года на полигоне в Херсонской области вступили в завершающую фазу.

"В рамках подготовки к проведению практических пусков зенитных управляемых ракет командование ВС ВСУ уточнило размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря в сторону ее уменьшения", – говорится в сообщении.

"Так, предел восточной части указанной зоны проходит в 27-30 км от северо-западного побережья Крыма, что полностью исключает любую угрозу для жителей полуострова", – отмечают в пресс-центре.

Там заверили, что были приняты все меры безопасности для обеспечения проведения практической фазы испытаний, просчитаны риски, которые могут возникать во время проведения испытаний.

Уточнена зона ограничения использования воздушного пространства на временной основе с соответствующими координатами (WGS-84). Определены время и высоты запрета использования воздушного пространства, проинформирован МИД Украины и предоставлены соответствующие заявки и авиационные оповещения в Украэроцентр.

Как известно, 1 декабря на юге Украины стартовали ракетные стрельбы.

Пассажирские самолеты иностранных авиакомпаний в четверг утром начали огибать воздушное пространство над Черным морем к западу от Крыма, объявленного зоной проведения ракетных стрельб вооруженных сил Украины.

Корабли Черноморского флота РФ заняли позиции неподалеку от западного побережья оккупированного полуострова.

Россия в ноте к военному атташе в составе посольства Украины в РФ пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посередине Керченского пролива, а там Украина стрелять не планирует.

Украинская правда

Темы: армия Росcия Крым
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