Сын журналиста Сущенко записал видеообращение

Сын украинского журналиста Романа Сущенко записал обращение, в котором попросил отпустить отца.



Это обращение у себя на странице в Facebook опубликовал адвокат Марк Фейгин.



Он указал, что записать это видео попросил сам сын Сущенко.



"Я обращаюсь ко всем, от кого это зависит. Украинский журналист Роман Сущенко - мой папа. Отпустите его домой ко мне и маме", - сказал он.



Как известно, в понедельник Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже.



Защита обжаловала продление ему ареста до конца января.



2 октября парижский корреспондент украинского агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.



В Главном управлении розведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.



Украинская правда