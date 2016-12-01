Сын журналиста Сущенко записал видеообращение

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Четверг, 1 декабря 2016, 12:52

Сын украинского журналиста Романа Сущенко записал обращение, в котором попросил отпустить отца.

Это обращение у себя на странице в Facebook опубликовал адвокат Марк Фейгин.

Он указал, что записать это видео попросил сам сын Сущенко.

"Я обращаюсь ко всем, от кого это зависит. Украинский журналист Роман Сущенко - мой папа. Отпустите его домой ко мне и маме", - сказал он.

Как известно, в понедельник Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже.

Защита обжаловала продление ему ареста до конца января.

2 октября парижский корреспондент украинского агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении розведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

Украинская правда

Темы: Росcия Сущенко СМИ
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