У Москві в СІЗО тримають українського журналіста: "шиють" шпіонаж

У Москві затримано та поміщено до СІЗО "Лефортово" спеціального кореспондента Національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка.

Інформацію про затримання поширили у Мінінформполітики України 2 жовтня.

За повідомленням глави МІП Юрія Стеця, відомство "відстежує ситуацію навколо затримання Сущенка".

"Юридичний відділ збирає всю необхідну інформацію щодо обставин та причин затримання", - йдеться у повідомленні МІП.

За повідомленням на сайті організації "Открытая Россия" з посиланням на членів ОНК Москви, Лефортовський суд Москви заарештував Сущенка за звинуваченням у "шпигунстві" за ст. 276 КК РФ.

"Ми абсолютно випадково зустріли у камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці 47-річного громадянина України Романа Сущенка. Він розповів, що він журналіст, якого звинувачують у шпигунстві. Подробиць свого затримання і звинувачень, які йому пред'явили, Сущенко не зміг нам повідомити", - зазначила член ОНК Москви Зоя Светова.

За її словами, співробітники "Лефортово" заборонили членам ОНК питати Сущенка про кримінальну справу.

"Сущенко повідомив правозахисникам, що при затриманні на нього чинили психологічний тиск, слідчий не дозволив йому зателефонувати додому і повідомити дружині про свій арешт. Слідство ФСБ надало йому державного адвоката. Сущенко попросив правозахисників зв'язатися з консулом України у Москві. Український консул уже підтвердив їм інформацію про арешт цього журналіста в Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними "Открытой России", наразі у Кіровській області відбуває покарання за шпигунство на користь України Валентин Виговський (засуджений на 14 років), а у Башкирії відбуває 12-річний термін Віктор Щур - громадянин Росії, якого також звинувачують в шпигунстві на користь України.

Українська правда