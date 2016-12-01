Россия готовит ротацию на севере Крыма – пограничники

Российская Федерация планирует заменить десантников из Ставрополя, служивших на севере аннексированного Крыма с августа, на десантников из Тулы.

Об этом заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на брифинге в четверг

"На крымском направлении завершается подготовка к непосредственной ротации подразделений воздушнодесантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на передовых позиций на севере аннексированного крымского полуострова", – сказал он.

"Так, батальонно-тактическую группу, сформированную из числа военнослужащих 247 десантного штурмового полка, который дислоцируется в Ставрополе, которые находились на временно оккупированной территории Крыма с начала августа текущего года, до конца текущей недели должна заменить батальонно-тактическая группа из состава 106 воздушнодесантной дивизии, которая дислоцируется в городе Тула Российской Федерации", – уточнил Слободян.

Алена Рощенко, УП