Власти Беларуси расстреляли почти всех приговоренных к смерти

00
0
Четверг, 1 декабря 2016, 14:56

Начиная с 5 ноября в СИЗО №1 Минска были расстреляны сразу несколько приговоренных к смерти.

Amnesty International считает приведение в исполнение этих приговоров постыдной и поспешной чисткой, отмечается в пресс-релизе правозащитников.

По сведениям международной неправительственной организации, выступающей против применения смертной казни, подтвержденным местными активистами, в исполнение были приведены два смертных приговора.

Есть вероятность, что был расстрелян еще один приговоренный к высшей мере наказания. Всего на начало месяца в Белоруссии насчитывалось четверо приговоренных к казни.

Согласно данным белорусской неправительственной организации "Весна", после 5 ноября были расстреляны Сергей Хмелевский, Иван Кулеш и, вероятно, Геннадий Яковицкий. Судьба Сергея Вострикова, четвертого смертника – приговор ему был вынесен только 19 мая этого года, – висит на волоске.

 
Сергей Хмелевский
"весна"
 
Геннадий Яковицкий

Amnesty International дала старт новой кампании за отмену смертной казни в Беларуси.

"Зачистка смертников – ужасающая мера для любой страны, но особенно постыдно, что в Беларуси смертные приговоры обычно приводятся в исполнение тайно, а расстрел может произойти в любое время", – заявила координатор кампаний по Беларуси в Amnesty International Айша Джанг, которая недавно вернулась из Минска.

"Внезапный всплеск числа казней особенно удивителен, поскольку многие считали, что Беларусь, последняя страна Европы, применяющая смертную казнь, идет к ее отмене", — добавила она.

В Беларуси родственников приговоренных к смерти, как правило, не получают заблаговременного предупреждения о том, что их близких ждет казнь. Им не предоставляют и права проститься с родными.

В соответствии с белорусским законодательством, тела казненных не будут переданы родственникам для захоронения, а само место их погребения останется в тайне.

Во многих случаях семьи узнают о смерти родственника, когда они получают посылку с тюремной робой и ботинками. Свидетельство о смерти они получают от белорусских властей, только если попросят об этом.

Данные о применении смертной казни в Беларуси классифицируется как государственная тайна. Такая секретность, считает Amnesty International, представляет собой жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с осужденными и членами их семей.

Украинская правда

Темы: Беларусь права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Нардеп: Москва готовит провокацию против Украины на территории Беларуси 26 ноября 2016, 02:50
Украинская сторона заявила о своей правоте в инциденте с "Белавиа" 22 ноября 2016, 16:30
Лукашенко: Мы грудью закрываем границу с Украиной 17 ноября 2016, 11:45
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Власти Беларуси за месяц расстреляли почти всех приговоренных к смерти
Самолет НАТО следит за стрельбами на юге Украины – СМИ
Дело о разгоне Евромайдана: пострадавшие до сих пор блокируют зал суда
Лещенко назвал заявление НАПК относительно его квартиры лживым
Все новости
Отрывок из книги

Исповедь украинского политтехнолога

Дискриминация

Женщины рассказывают о притеснениях на работе под хэштегом #склянастеля