Крещатик перекрыли из-за годовщины Марша миллионов

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Четверг, 1 декабря 2016, 15:12

Из-за подготовки торжеств по случаю Марша миллионов – шествия, которое состоялось в Киеве в этот день в 2013 году в рамках акций против действий власти Виктора Януковича – улицу Крещатик перекрыли.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По его словам, на Крещатике много полиции.

Фото: Роман Кравец
Фото: Роман Кравец

Также при входе на Крещатик со стороны улицы Грушевского в прохожих правоохранители проверяют сумки.

 

Как известно, в среду о намерении временно ограничить движение транспорта в центре Киева заявляла столичная власть. Кроме Крещатика, такие мероприятия планировались на улицах Михайловской, Городецкого, Ольгинской и Институтской.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: Киев Майдан
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