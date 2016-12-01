Крещатик перекрыли из-за годовщины Марша миллионов

Из-за подготовки торжеств по случаю Марша миллионов – шествия, которое состоялось в Киеве в этот день в 2013 году в рамках акций против действий власти Виктора Януковича – улицу Крещатик перекрыли.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По его словам, на Крещатике много полиции.

Фото: Роман Кравец

Также при входе на Крещатик со стороны улицы Грушевского в прохожих правоохранители проверяют сумки.

Как известно, в среду о намерении временно ограничить движение транспорта в центре Киева заявляла столичная власть. Кроме Крещатика, такие мероприятия планировались на улицах Михайловской, Городецкого, Ольгинской и Институтской.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП