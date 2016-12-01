Украина собирает доказательства против РФ на Одесском газовом месторождении

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Четверг, 1 декабря 2016, 15:53

Корабль морской охраны "Григорий Куропятников" обследует Одесское газовое месторождение на предмет противоправной деятельности России.

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на брифинге в четверг.

"По инициативе Госпогранслужбы сегодня на корабле морской охраны "Григорий Куропятников" вышли представители правоохранительных органов и центральных органов исполнительной власти с целью документирования противоправной деятельности и сбора доказательной базы относительно фактов агрессии, захвата объектов и имущества Украины и незаконной промышленной деятельности Российской Федерации в исключительной морской экономической зоне Украины", – сказал он.

"Сейчас корабль проводит обследование Одесского газового месторождения. По результатам этой проверки и документирования завтра, предварительно в 10 часов, на базе Южного регионального управления (ГПСУ) в городе Одессе состоится пресс-конференция", – проинформировал Слободян.

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия Пограничная служба Одесская область газ
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