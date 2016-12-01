Ющенко сомневается, что допрос Януковича был полезным

00
0
Четверг, 1 декабря 2016, 15:56

Экс-президент Виктор Ющенко сомневается, что допрос его преемника Виктора Януковича по делу пяти бойцов "Беркута", которые обвиняются в расстрелах на Майдане, был полезным.

Об этом он заявил журналистам в четверг.

"Я, честно, не знаю, что этот допрос донес нового к делу пяти "беркутовцев", которые были на скамье подсудимых. Я не могу подтвердить, что я увидел результат, который нужен для процесса, чтобы найти правду. Мне этого не казалось", – сказал он.

Как известно, допрос Януковича состоялся в понедельник и продлился около шести часов. На большинство вопросов относительно тех событий он ответил, что не помнит их деталей.

Также Янукович обвинил экс-главу своей администрации Сергея Левочкина и олигарха Дмитрия Фирташа в создании внутренней оппозиции в Партии регионов и расшатывании ситуации в стране.

Украинская правда

Темы: Ющенко Янукович
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Генпрокуратура до сих пор никого не подозревает в отравлении Ющенко 7 октября 2016, 17:38
Против фонда Екатерины Ющенко возбудили уголовное дело 12 сентября 2016, 12:17
Ющенко говорит, что не сдал бы Крым России 17 августа 2016, 13:34
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Власти Беларуси за месяц расстреляли почти всех приговоренных к смерти
Самолет НАТО следит за стрельбами на юге Украины – СМИ
Дело о разгоне Евромайдана: пострадавшие до сих пор блокируют зал суда
Лещенко назвал заявление НАПК относительно его квартиры лживым
Все новости
Отрывок из книги

Исповедь украинского политтехнолога

Дискриминация

Женщины рассказывают о притеснениях на работе под хэштегом #склянастеля