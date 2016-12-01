Ющенко сумнівається, що допит Януковича був корисним

1938 переглядів
1
Четвер, 1 грудня 2016, 15:56

Екс-президент Віктор Ющенко сумнівається, що допит його наступника Віктора Януковича у справі п'яти бійців "Беркуту", які звинувачуються у розстрілах на Майдані, був корисним.

Про це він заявив журналістам у четвер.

"Я, чесно, не знаю, що цей допит доніс нового до справи п'яти "беркутівців", які були на лаві підсудних. Я не можу підтвердити, що я побачив результат, який потрібен для процесу, щоб знайти правду. Мені цього не здавалося", – сказав він.

Як відомо, допит Януковича відбувся у понеділок і тривав близько шести годин. На більшість запитань щодо тих подій він відповів, що не пам'ятає їх деталей.

Також Янукович звинуватив екс-главу своєї адміністрації Сергія Льовочкіна та олігарха Дмитра Фірташа у створенні внутрішньої опозиції у Партії регіонів та розхитуванні ситуації в країні.

Українська правда

Теми: Ющенко Янукович
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Генпрокуратура досі нікого не підозрює в отруєнні Ющенка 7 жовтня 2016, 17:38
Проти фонду Катерини Ющенко порушили кримінальну справу 12 вересня 2016, 12:17
Ющенко каже, що не здав би Крим Росії 17 серпня 2016, 13:34
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 50.70.246.---Potting Soil01.12.2016 17:38
"Я не можу підтвердити, що я побачив "
Оцей сомнамбул керував державою
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
На Майдані зібралися націоналісти, рушили до Порошенка
У Порошенка відповіли на компромат Онищенка
Луценко каже про тонни доказів проти Онищенка і нові справи
Суд повернув землю скверу Небесної сотні у власність міста
Усі новини
Музика

Кіплінг, Семенко, Жадан. Dakh Daughters видали дебютний "літературний" альбом

Ядро нації

Мустафа Джемілєв. Незламний