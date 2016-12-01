В офисе нардепа Тригубенко изъяли более 4 миллионов гривен
В ходе проведения обыска из офиса нардепа от БПП Сергея Тригубенко было изъято в общей сложности более 4 млн грн.
Об этом ЭП сообщил источник в НАБУ.
Также изьята компьютерная техника и документы, свидетельствующие о проведении торговых операций с ГП "Угольная компания "Краснолиманская" (о выкупе угля) и ПАО "Центрэнерго" (о продаже угольной продукции).
"Фактический владелец денежных средств и оргтехники - ООО "Торговый дом – Энергосбыт"", - сообщил источник.
По его словам, владелец документов (участник операций) по выкупу и перепродаже угля - ООО "Дантрейд ЛТД".
По данным "ЭП", в настоящее время арендатором офиса, где был проведен обыск, является ООО "Дантрейд Лтд".
Фактически в нем работает ООО "Торговый дом – Ресурс", которое до начала 2016 г. было арендатором этого помещения.
Напомним, детективами Национального антикоррупционного бюро проведен обыск в неофициальном центральном офисе народного депутата Сергея Тригубенко.
Как ранее сообщала "ЭП", Тригубенко окончательно потерял влияние на Министерство энергетики после отставки с поста замглавы ведомства Дмитрия Лабоженко.
Тригубенко называют человеком Кононенко.
Дмитрий Рясной,ЭП
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