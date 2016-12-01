В офисе нардепа Тригубенко изъяли более 4 миллионов гривен

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Четверг, 1 декабря 2016, 16:18

В ходе проведения обыска из офиса нардепа от БПП Сергея Тригубенко было изъято в общей сложности более 4 млн грн.

Об этом ЭП сообщил источник в НАБУ.

Также изьята компьютерная техника и документы, свидетельствующие о проведении торговых операций с ГП "Угольная компания "Краснолиманская" (о выкупе угля) и ПАО "Центрэнерго" (о продаже угольной продукции).

"Фактический владелец денежных средств и оргтехники - ООО "Торговый дом – Энергосбыт"", - сообщил источник.

По его словам, владелец документов (участник операций) по выкупу и перепродаже угля - ООО "Дантрейд ЛТД".

По данным "ЭП", в настоящее время арендатором офиса, где был проведен обыск, является ООО "Дантрейд Лтд".

Фактически в нем работает ООО "Торговый дом – Ресурс", которое до начала 2016 г. было арендатором этого помещения.

Напомним, детективами Национального антикоррупционного бюро проведен обыск в неофициальном центральном офисе народного депутата Сергея Тригубенко.

Как ранее сообщала "ЭП", Тригубенко окончательно потерял влияние на Министерство энергетики после отставки с поста замглавы ведомства Дмитрия Лабоженко.

Тригубенко называют человеком Кононенко.

Дмитрий Рясной,ЭП

Темы: НАБУ
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IP: 92.101.198.---Vadim Slutsky01.12.2016 17:20
Немного. Другие больше наворовали.
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