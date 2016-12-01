На Банковой сотни националистов с файерами обратились к Порошенко

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Четверг, 1 декабря 2016, 18:33

Несколько сотен представителей националистических организаций пришли на Банковую и вплотную подошли к границе силовиков, где зачитали требования президенту.

Об этом сообщает корреспондент УП.

По его словам, митингующие зачитали обращение к Петру Порошенко о политических преследованиях политзаключенных.

 
фото: Роман кравец

Нацгвардийци и полицейские сформировали два больших ряда на пути к Администрации президента.

Митингующие бросили несколько файеров. Также бросали снежки. После озвучивания заявления двинулись к площади Независимости.

Ситуация пока стабильна.

Как известно, из-за подготовки к мероприятиям по случаю Марша миллионов - хода, который состоялась в Киеве в этот день в 2013 году в рамках акций против разгона Евромайдана – улицу Крещатик перекрыли.

В Киевсовете "Украинской правде" сообщили, что заявку на проведение акций в четверг на Крещатике подал лишь "Доровольчий движение ОУН" Николая Кохановского. В заявке было указано, что акция начнется в 15:00 и ее участники пойдут к Администрации президента с требованием освободить политзаключенных и отстранить Леонида Кучму и Виктора Медведчука от Минского процесса.

Роман Кравец, УП

Темы: Порошенко митинги
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk01.12.2016 19:33
Кілька сотень представників націоналістичних організацій

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В слові "націоналістичних" нічого поганого немає, але російська вата це сприйме однозначно. Тим більш, що написано це в Українських ЗМІ.

А чому не написати
Кілька сотень представників ПАТРІОТИЧНИХ організацій
УП без мила лізе Порошенку та Путіну, для яких слова "український патріот" викликають люту ненависть, в одне місце.
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