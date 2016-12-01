На Банковой сотни националистов с файерами обратились к Порошенко
Несколько сотен представителей националистических организаций пришли на Банковую и вплотную подошли к границе силовиков, где зачитали требования президенту.
Об этом сообщает корреспондент УП.
По его словам, митингующие зачитали обращение к Петру Порошенко о политических преследованиях политзаключенных.
Нацгвардийци и полицейские сформировали два больших ряда на пути к Администрации президента.
Митингующие бросили несколько файеров. Также бросали снежки. После озвучивания заявления двинулись к площади Независимости.
Ситуация пока стабильна.
Как известно, из-за подготовки к мероприятиям по случаю Марша миллионов - хода, который состоялась в Киеве в этот день в 2013 году в рамках акций против разгона Евромайдана – улицу Крещатик перекрыли.
В Киевсовете "Украинской правде" сообщили, что заявку на проведение акций в четверг на Крещатике подал лишь "Доровольчий движение ОУН" Николая Кохановского. В заявке было указано, что акция начнется в 15:00 и ее участники пойдут к Администрации президента с требованием освободить политзаключенных и отстранить Леонида Кучму и Виктора Медведчука от Минского процесса.
Роман Кравец, УП
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В слові "націоналістичних" нічого поганого немає, але російська вата це сприйме однозначно. Тим більш, що написано це в Українських ЗМІ.
А чому не написати
Кілька сотень представників ПАТРІОТИЧНИХ організацій
УП без мила лізе Порошенку та Путіну, для яких слова "український патріот" викликають люту ненависть, в одне місце.