Боевики продолжают активно стрелять на Мариупольском направлении

Пророссийские боевики 21 раз стреляли по позициям украинских военных на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Больше всего обстрелов, как и раньше, сосредоточено на Мариупольском направлении.

"Из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Широкино и Красногоровку. Из гранатометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Марьинке, Новогригорьевке, Новотроицкому. По Новотроицкому на Красногоровке огонь вел снайпер", - сказано в сообщении.

На Донецком направлении под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Авдеевка. А на Луганском боевики из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреляли балку Кошарную, а из гранатометов различных систем - Новоалександровку, Троицкое и Крымское.

Украинская правда