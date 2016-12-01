Муженко: Россия удостоверилась в надежности ПВО Украины

Российская сторона проявила повышенный интерес к украинским учениям в Херсонской области и удостоверилась в надежности противовоздушной обороны Украины.

Так считает начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

По его словам, российские военные внимательно наблюдали за украинскими стрельбами на полигоне на полуострове Ягорлыцкий Кут.

"Самолеты были, корабли стояли, следившие за этим пуском. Я думаю, они тоже удостоверились в том, что противовоздушная оборона Украины на сегодняшний день надежна", - заявил руководитель генштаба в эфире "ТСН".

В свою очередь украинские военные отметили, что на учениях также испытали восстановленную на мощностях украинских предприятий оборонного комплекса технику ПВО, в частности, зенитно-ракетные комплексы С-300.

"Испытали технику, которая получила новый срок своей жизни. То есть наши украинские предприятия обслужили эту технику, предоставили возможность в некоторых частях модернизировать, а также дать больше возможностей в ее использовании", - рассказал командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов.

Как известно, 26 ноября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о планах провести учения Воздушных сил ВВС с 1 по 2 декабря 2016 года в южной части Украины.

Россия в ноте к военному атташе в составе посольства Украины в РФ пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.

Как сообщали в Кремле, за ситуацией следит лично президент РФ Владимир Путин.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посредине Керченского пролива, а там Украина стрелять не намерена.

К вечеру 1 декабря в Минобороны Украины заявили об успешном завершении первого дня проводимых учений по выполнению практических пусков зенитных управляемых ракет и что в пятницу они будут продолжены в полном объеме. По результатам первого дня было осуществлено 16 пусков ракет с целью поражения условных целей, все успешно.

Интерфакс-Украина