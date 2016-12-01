Трое военных получили ранения во время учений в Каменце-Подольском

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Четверг, 1 декабря 2016, 23:11

В Каменце-Подольском во время военных учений на полигоне трое военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом УНИАН сообщил городской председатель Каменец-Подольского Михаил Симашкевич.

"Пострадали трое опытных солдат (подполковник, старшина и офицер), которые прошли АТО. Они разминировали взрывное устройство, который в результате сдетонировал. Состояние двоих средней тяжести. У третьего пробита аорта, поэтому решается вопрос о его переводе в военный госпиталь", - сказал он и добавил, что пострадавшие находятся в городской больнице №1.

Как известно, в четверг на базе 48-й инженерной бригады Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины собралось около 100 командиров и начальников ВЧ ВСУ. Здесь проходят теоретически-практические сборы по координации и обмену опытом. Учения продлятся три дня.

Темы: войска
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