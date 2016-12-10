МИД требует доступа украинского консула к Клыху

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Суббота, 10 декабря 2016, 01:52

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с отказом российских властей во встрече консула Украины с незаконно осужденным в РФ украинским гражданином Станиславом Клыхом.

Об этом сообщает пресс-центр МИД.

"Дерзкое и безосновательное игнорирование так называемым правосудием Российской Федерации законного права консульского должностного лица Украины посетить гражданина собственного государства стало очередным свидетельством предвзятости суда по этому резонансному делу и подтверждением попыток скрыть последствия бесчеловечного обращения в отношении Станислава Клыха", - отмечается в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны безотлагательно дать разрешение консульским должностным лицам Украины на посещение незаконно осужденного гражданина Украины Станислава Клыха, а также других незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины, как это предусмотрено положениями статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 1995 года.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клиха до 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клих и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клих заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клих, который содержится в российском СИЗО, сошел с ума.

9 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе министерской встречи ОБСЕ заявил, что Россия допускает, что украинцы-заключенные, которые находятся на территории РФ, могут быть обменены на россиян, которые находятся в Украине.

Темы: МИД Росcия Политзаключенные
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