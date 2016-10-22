Українець Клих збожеволів у Росії через тортури - Свєтова

Українець Станіслав Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

Про це заявила російська правозахисник, член Громадської спостережної комісії Москви з контролю за дотриманням прав ув'язнених Зоя Свєтова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"На сьогоднішній день у дуже важкому стані перебуває Станіслав Клих. Це фігурант так званої "справи чеченських бойовиків" українського походження", - сказала Свєтова.

"Станіслав Клих - це людина, яка збожеволіла через ті тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства. Абсолютно незрозуміло, як ця людина буде перебувати в колонії, куди його повинні найближчим часом відправити (зараз він сидить у грозненському СІЗО)", - зазначила правозахисник.

На думку Свєтової, Клиху необхідно провести судово-психіатричну експертизу в Інституті імені Сербського, а також якомога швидше відправити його в Україну і покласти там в психіатричну лікарню.

"Це дійсно страшна жертва цих репресій Росії по відношенню до українських громадян", - сказала Свєтова.

Разом з тим, в ефірі каналу "112 Україна" Свєтова сказала, що судово-психологічна експертиза показала, що Клих психічно здоровий і може брати участь у судовому засіданні.

"Найбільше мене вражає, що в СІЗО Грозного, де за наполяганням адвокатів проводилася судово-психологічна експертиза, яка постановила, що нічого страшного з ним немає, що він може утримуватися в СІЗО, що він може брати участь у судовому засіданні", - сказала Свєтова.

Правозахисник розповіла, що до неї кілька років тому, як тільки арештували Клиха, звернулася його мама з проханням знайти його в одному з російських СІЗО.

"І я робила багато запитів, включала багатьох правозахисників, державного омбудсмена - і ніхто не міг його знайти. Буквально дивом вдалося його знайти в СІЗО П'ятигорська, я попросила Марину Дубровіну туди поїхати", - зазначила правозахисниця.

За її словами, Дубровіна після першої ж зустрічі з Клихом повідомила, що Стаса дуже сильно катували.

"Тепер це вже відомо, опубліковано його свідчення про те, що його страшно катували, змушуючи зізнатися у найстрашніших злочинах, яких він не скоював. Він говорив про зовсім жахливі тортури. По-моєму, йому струм підключали до статевих органів, його підвішували, йому щось кололи, в результаті він визнав все", - повідомила Свєтова.

Як повідомлялося,17 жовтня під час засідання суду у справі по звинуваченню Клиха в образі суду він заявив про відмову від свого адвоката Марини Дубровіної.

Клих, у якого і раніше були психічні зриви, сказав, що він "хоче собі в захисники співака Стаса Михайлова".

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями.

Українська правда