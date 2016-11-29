Карпюк и Клих попросили перевести их в Украину

Незаконно осужденные в России Николай Карпюк и Станислав Клих просят Минюст перевести их отбывать срок в Украине.



Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.



"Получили обращение о переводе в Украине от Николая Карпюка и Станислава Клиха, незаконно осужденных в Чечне. Немедленно отправим соответствующие запросы в РФ", - написал он.



Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клиха до 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клих и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клих заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клих, который содержится в российском СИЗО, сошел с ума.