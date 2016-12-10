Российский омбудсмен хочет посетить двух военных-дезертиров из Крыма

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Суббота, 10 декабря 2016, 14:30

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на следующей неделе планирует посетить в Украине двух задержанных военных из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Москальковой.

"Такую поезда я действительно планирую ... На следующей неделе, пока числа не определены", - сообщила Москалькова.

В свою очередь представитель офиса уполномоченного украинского омбудсмена Михаил Чаплыга сообщил, что украинская сторона рассчитывает на возможность посещения задержанных в аннексированном Крыму граждан Украины, в частности, Евгения Панова, и готова способствовать Татьяне Москальковой в визите к задержанным Одинцову и Баранову, находящихся в СИЗО Николаева.

"Начнем визит из Симферополя: наш омбудсмен приезжает вместе с российским коллегой в Симферополь для совместного мониторинга в СИЗО, если есть возможность - общаются с людьми, которые там содержатся, с задержанными. Мы также хотели бы встретиться с родственниками лиц, уже обвиненных в совершении тех или иных преступлений. Затем сесть в машину (это максимум 4 часа до Николаева) и продолжить мониторинг в Николаеве у этих двух военных или других", - рассказал Чаплыга.

Чаплыга отметил, что вопрос визита омбудсменов "очень актуален, поскольку появились сведения о нечеловеческих пытках Панова", пишет "Интерфакс-Украина".

Говоря о визите Москальковой к военным-дезертирам, Чаплыга отметил: "Они граждане Украины, совершившие правонарушения, им избрана мера пресечения. И хотя нет такого в международной практике, чтобы омбудсмен одного государства посещал граждан другого государства, но, понимая эту ситуацию и так как нам нечего скрывать, у нас действует Национальный превентивный механизм против пыток (которого в России пока еще нет) ... если у Москальковой есть такое желание - в рамках деятельности НПМ можно прийти и промониторить".

Как известно, Максим Одинцов и Александр Баранов были задержаны 20 ноября на админгранице с Крымом в результате проведения спецоперации СБУ. Против них возбуждены уголовные производства по ст.408 Уголовного кодекса Украины - "дезертирство" и ч.1 ст. 111 УК Украины - "госизмена".

До 2014 года Одинцов и Баранов проходили службу в Вооруженных силах Украины в части, расположенной в Сакском районе Крыма. Когда Крым был захвачен российскими военными, военнослужащие перешли на службу в армию РФ.

Темы: Крым права человека
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