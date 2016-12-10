Трамп столкнется с оппозицией в Конгрессе, если "сдаст" Украину – сенатор

Избранному президенту США Дональду Трампу придется столкнуться с резкой оппозицией в Конгрессе от обеих партий, если он попытается заключить соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, что поставит под угрозу суверенитет Украины и безопасность союзников в Восточной Европе.

Об этом сенатор от Демократической партии США, член комитета по иностранным делам Крис Кунс заявил в интервью изданию Foreign Policy, пишет УНИАН.

По словам Кунса, он и другие законодатели обеспокоены в связи с тем, что Трамп может начать совместную американо-российскую кампанию против боевиков "Исламского государства" в Сирии.

"Я думаю, что идея о том, что Дональд Трамп может пойти на некоторые соглашения с Путиным по вопросам Украины и территориальной целостности Украины, (или) стран Балтии и их статуса, столкнется со стеной противодействия в Конгрессе", - сказал Кунс.

Издание напоминает, что во время избирательной кампании Трамп неоднократно говорил о своем увлечении Путиным как "сильным лидером" и указывал, что будет открытым для обсуждения договоренности с Москвой, чтобы заручиться поддержкой России в борьбе против "Исламского государства".

Кроме того, по данным Foreign Policy, некоторые республиканцы в Конгрессе уже предупредили, что будут бороться с любыми попытками пойти на уступки России или облегчить санкции, введенные против Москвы из-за ее вооруженного вторжения в Украину.