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Трамп зіткнеться з опозицією в Конгресі, якщо "здасть" Україну - сенатор

Субота, 10 грудня 2016, 21:49

Обраному президенту США Дональду Трампу доведеться зіткнутися з різкою опозицією в Конгресі від обох партій, якщо він спробує укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним, що поставить під загрозу суверенітет України і безпеку союзників у Східній Європі.

Про це сенатор від Демократичної партії США, член комітету у закордонних справах Кріс Кунс заявив в інтерв'ю виданню Foreign Policy, пише УНІАН.

За словами Кунса, він та інші законодавці стурбовані в зв'язку з тим, що Трамп може почати спільну американо-російську кампанію проти бойовиків "Ісламського держави" в Сирії.

"Я думаю, що ідея про те, що Дональд Трамп може піти на деякі угоди з Путіним з питань України та територіальної цілісності України, (або) країн Балтії та їх статусу, зіткнеться зі стіною протидії в Конгресі", - сказав Кунс.

Видання нагадує, що під час виборчої кампанії Трамп неодноразово говорив про своє захоплення Путіним як "сильним лідером" і вказував, що буде відкритим для обговорення домовленості з Москвою, щоб заручитися підтримкою Росії в боротьбі проти "Ісламської держави".

Крім того, за даними Foreign Policy, деякі республіканці в Конгресі вже попередили, що будуть боротися з будь-якими спробами піти на поступки Росії або полегшити санкції, введені проти Москви через її збройне вторгнення в Україну.

Теми: СШАРосія
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