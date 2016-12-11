Теракт в Турции: 29 погибших, более 160 раненых

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 03:50

В результате двойного взрыва в Турции погибли 29 человек, еще 166 получили ранения.

Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает АР.

Среди погибших 27 правоохранителей и двое гражданских.

По словам Сойлу, в связи с атаками было арестовано 10 человек.

Также в сети появилось видео взрыва, которое удалось заснять случайному свидетелю.

Ранее сообщалось, что в Турции возле стадиона Vodafone Arena произошел взрыв. Заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусом полицейских. 

Темы: Турция взрыв
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