В результате взрыва в Турции погибли по меньшей мере 13 человек

В результате взрыва возле стадиона в Стамбуле погибли не менее 13 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает о 15 погибших.



Также по данным телеканала NTV 38 человек получили ранения.

Взрыв произошел вечером 10 декабря возле арены футбольного клуба "Бешикташ". Заминированный автомобиль взорвался рядом с автобусом полицейских. Сообщалось, что ранения получили 20 полицейских.

