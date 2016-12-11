Теракт в Туреччині: 29 загиблих, більше 160 поранених

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Неділя, 11 грудня 2016, 03:50

В результаті подвійного вибуху в Туреччині загинули 29 людей, ще 166 отримали поранення.

Про це заявив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, передає АР.

Серед загиблих 27 правоохоронців і двоє цивільних.

За словами Сойлу, в зв'язку з атаками було заарештовано 10 осіб.

Також в мережі з'явилося відео вибуху, яке вдалося зняти випадковому свідкові.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині біля стадіону Vodafone Arena стався вибух. Замінований автомобіль вибухнув поряд з автобусом поліцейських.

Теми: Туреччина вибух
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