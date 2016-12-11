Спецоперация в Затоке: Злоумышленникам инкриминируют преступления по 5 статьям

Подозреваемым в причастности к деятельности преступной группировки, которая занималась махинациями с землей в н.п. Затока (Одесская обл.) Инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных 5 статьями Уголовного кодекса Украины.

Об этом 11 декабря сообщили в Нацполиции Украины со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова.

В частности речь идет о ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК.

"В состав ОПГ, кроме чиновников местных органов власти, входят местные судьи, прокуроры, работники СБУ и Нацполиции. Обыски в рамках спецоперации проводятся в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению уголовных преступлений на территории г.Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Как известно, накануне глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Затоке представители Нацполиции, ГПУ и СБУ проводят масштабную операцию, обыски и задержания, зафиксировано и внесено в производство более 50 эпизодов преступлений.