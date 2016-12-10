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Аваков: У Затоці Нацполіція, ГПУ та СБУ проводять обшуки і затримання

Субота, 10 грудня 2016, 17:48
Аваков: У Затоці Нацполіція, ГПУ та СБУ проводять обшуки і затримання

У Затоці (Одеська обл.) представники Нацполіції, ГПУ та СБУ проводять масштабну операцію, обшуки та затримання.

Про це 10 грудня у своєму блозі на УП повідомив глава МВС Арсен Аваков. 

Він зазначив, що справа, у якій проводяться обшуки, стосується захисту прав естонських інвесторів від організованої злочинної групи, яка вимагала відсоток від залучених інвестицій за право ведення бізнесу у регіоні.

"Перші затримання у травні 2016 року ми провели за фактом замаху на вбивство представника інвестора. Було затримано 6 осіб (голова селищної ради, 2 кілера, 2 подільника, посередник). Оперативники і слідчі продовжували роботу з викриття не лише окремих щупалець, але і всієї злочинної структури і його керівників. Сьогодні в Одеській області НП спільно з Управлінням з розслідування особливо важливих справ ГПУ та управлінням "К" СБУ проводять масштабну операцію: обшуки та затримання по всіх елементах банди", - заявив Аваков. 

Він додав, що до складу злочинної групи окрім чиновників місцевих органів влади "входять і місцеві судді та СБУшники, поліцейські, прокурори".

Глава МВС повідомив,  що зафіксовано і внесено у провадження понад 50 епізодів злочинів, які очолювали обрані на виборах керівники місцевої Ради - "від відомого вже замаху на вбивство і шантажу естонського інвестора до підпалу баз відпочинку та санаторіїв з метою перерозподілу землі під ними, фактів прямого вимагання та інших злочинів ... на суми у десятки мільйонів доларів". 

"Це перше із розслідуваних зафіксованих злочинів - маніпуляція виборними процедурами та організація фіктивного голосування. У селищі з кількістю виборців 1350 осіб за пособництва чиновників безпосередньо перед виборами у кілька квартир було прописано 750 (!!!) "виборців". Цей "електорат", привезений на вибори, "проголосував", дозволивши прийти до влади в селищі організованій злочинній групі. Основна мета групи - наживатися на махінаціях з землею у курортній прибережній зоні", - зазначив Аваков. 

 
 

Також Аваков додав, що детальний звіт за результатами операції буде оприлюднено наприкінці наступного тижня.

Як відомо, у вересні співробітники поліції затримали екс-секретаря Затоцької селищної ради В'ячеслава Бокія, який, за даними правоохоронців, очолював злочинне угруповання, що займалося захопленням землі та замовними вбивствами. Конфлікт за владу триває у селищі кілька місяців і супроводжується кримінальними справами, затриманнями, пожежами тощо.

"Українська правда" в Threads

Теми: Одеська областьАваковполіціяГенпрокуратураСБУ
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