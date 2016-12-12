"Батькивщина" о Савченко: нельзя вести переговоры с террористами

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Понедельник, 12 декабря 2016, 13:11

В партии "Батькивщина" считают недопустимыми переговоры с террористами и их главарями.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном 12 декабря.

"И партия в целом, и фракция "Батькивщина" в Верховной Раде с начала российской агрессии против Украины последовательно отстаивает позицию, что переговоры с террористами проводить нельзя. Эта позиция нашей политической силы зафиксирована в многочисленных заявлениях и выступлениях", - отмечают в "Батькивщине", – говорится в комментарии.

"Надежда же Савченко недавно заявила о своем участии в новом политическом проекте. Она не координирует свои действия с фракцией и партией "Батькивщина", – подчеркивается в заявлении.

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Как сообщали ранее СМИ со ссылкой на источники, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Предполагают, что за спиной официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывшая политзаключенная России Савченко и пророссийские боевики могли говорить о плененных – тогда как мам заложников "накручивают" против украинских властей.

Савченко не предупреждала Службу безопасности Украины о поездке в Минск. Советник главы СБУ Юрий Тандіт сообщил, что ведомство собирает информацию о поездке Надежды Савченко в Беларусь – как и о поездках других политиков в другие страны.

Сама Савченко уже несколько раз отказывалась отвечать на вопросы журналистов относительно этой встречи. Она пообещала выйти с заявлением 12 декабря.

Украинская правда

Темы: Савченко заложники
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