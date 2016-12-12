Тандит: Савченко не предупреждала СБУ о встрече с главарями боевиков

Депутат Надежда Савченко не предупреждала СБУ о поездке в Минск на встречу с главарями ОРДО и ОРЛО.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

При этом он отметил, что СБУ фактически знает о перемещениях за линией соприкосновения или за границу украинских политиков.

"Мы собираем информацию, связанную не только с поездкой Надежды Савченко в Белоруссию, но и с другими политиками в другие страны. Все, что связано с темой освобождения заложников, для нас очень актуально. Мы эту информацию будем проверять и выяснять подробности, в том числе и с Надеждой Савченко", - сказал Тандит.

"Мы используем абсолютно все возможные способы для того, чтобы ускорить процесс освобождения наших заложников. Кроме официальных переговорщиков, официальных лиц, в этих переговорах участвуют разные люди: и представители общественных организаций, и политики, и нардепы, и представители конфессий разных церквей", - сообщил он.

"Для нас важно, чтобы ребята были освобождены. Мы заинтересованы в том, чтобы возможности, которые появляются, делать все, чтобы ребята вернулись. Важно помнить, что мы украинцы, и в переговорах с ОРЛО и ОРДО помнить о том, что мы вправе, это наша территория", - отметил Тандит.

Ранее СМИ сообщали, что Савченко на днях тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

СМИ также писали, что якобы ФСБ разрабатывает сценарий втягивания родственников заложников в процесс с целью давления на Украину, чтобы заставить официальную власть вести прямые переговоры, которые возглавит сама Савченко.