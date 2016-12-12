"Батьківщина" щодо Савченко: не можна вести переговори з терористами

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Понеділок, 12 грудня 2016, 13:11

У партії "Батьківщина" вважають неприпустимими переговори з терористами та їхніми ватажками.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій 12 грудня.

"І партія в цілому, і фракція "Батьківщина" у Верховній Раді від самого початку російської агресії проти України послідовно відстоює позицію, що переговори з терористами проводити не можна. Ця позиція нашої політичної сили зафіксована у численних заявах та виступах", – наголошують у "Батьківщині", – йдеться в коментарі.

"Надія ж Савченко нещодавно заявила про свою участь у новому політичному проекті. Вона не координує свої дії з фракцією та партією "Батьківщина", – підкреслено в заяві.

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Як повідомляли раніше ЗМІ з посиланням на джерела, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Припускають, що поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики могли говорити про полонених – тоді як матерів заручників "накручують" проти української влади.

Нардеп не попереджала Службу безпеки України про поїздку до Мінська. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що відомство збирає інформацію щодо поїздки Надії Савченко в Білорусь – як і щодо поїздок інших політиків в інші країни.

Сама Савченко вже кілька разів відмовлялася відповідати на запитання журналістів щодо цієї зустрічі. Водночас вона пообіцяла вийти з заявою 12 грудня.

Українська правда

Теми: Савченко заручники
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