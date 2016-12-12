Савченко подтвердила, что договаривалась с главарями боевиков – СБУ

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Понедельник, 12 декабря 2016, 17:05
podrobnosti.ua

Народный депутат Надежда Савченко подтвердила следователям Службы безопасности Украины, посещала Минск, где общалась с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Об этом заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает агентство "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Она подтвердила факт поездки в Минск и встречи с лидерами террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", – сказал он.

Указывается, что Савченко в качестве свидетеля ответила на ряд вопросов, интересующих следователей СБУ, в рамках уголовного производства о создании террористической организации "ДНР".

"Савченко вызвали на допрос как свидетеля по делу о создании в рамках уголовного производства о создании террористической организации "ДНР", - сказал он.

Как известно, СМИ со ссылкой на источники 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Предполагают, что за спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики могли говорить о пленных.

Нардеп не предупреждала Службу безопасности Украины о поездке в Минск. Советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил, что ведомство собирает информацию о поездке Надежды Савченко в Беларусь – как и относительно поездок других политиков в другие страны.

Сама Савченко уже несколько раз отказывалась отвечать на вопросы журналистов относительно этой встречи. В то же время она пообещала выйти заявлению 12 декабря.

Темы: Савченко Минские соглашения Донбасс
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Комментарии — 2
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IP: 91.225.141.---kzkmrf12.12.2016 18:04
Схоже, що пані Савченко почала свою гру!
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IP: 130.180.212.---Виктор Воляновский12.12.2016 17:22
Мадам пора "закрывать". Ездила на встречу обсудить взаимные действия, предписанные Москвой?... .
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