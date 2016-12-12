Тандіт: Савченко не попереджала СБУ про зустріч із ватажками бойовиків

Депутат Надія Савченко не попереджала СБУ про поїздку до Мінська на зустріч з ватажками ОРДО і ОРЛО.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

При цьому він зазначив, що СБУ фактично знає про переміщення за лінією дотику або за кордон українських політиків.

"Ми збираємо інформацію, пов'язану не тільки з поїздкою Надії Савченко в Білорусь, а й з іншими політиками в інші країни. Все, що пов'язано з темою звільнення заручників, для нас дуже актуально. Ми цю інформацію будемо перевіряти і з'ясовувати подробиці, в тому числі і з Надією Савченко", - сказав Тандіт.

"Ми використовуємо абсолютно всі можливі способи для того, щоб прискорити процес звільнення наших заручників. Крім офіційних переговірників, офіційних осіб, в цих переговорах беруть участь різні люди: і представники громадських організацій, і політики, і нардепи, і представники конфесій різних церков", - повідомив він.

"Для нас важливо, щоб хлопці були звільнені. Ми зацікавлені в тому, щоб можливості, які з'являються, робити все, щоб хлопці повернулися. Важливо пам'ятати, що ми українці, і в переговорах з ОРЛО і ОРДО пам'ятати про те, що ми маємо право, це наша територія", - зазначив Тандіт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Савченко днями таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

ЗМІ також писали, що нібито ФСБ розробляється сценарій втягування родичів заручників у процес з метою тиску на Україну, щоб змусити офіційну владу вести прямі переговори, які очолить сама Савченко.