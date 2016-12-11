Савченко таємно зустрічалася в Мінську з ватажками "ДНР" та "ЛНР" - ЗМІ

Днями депутат Верховної Ради Надія Савченко таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє ЛІГА.net з посиланням на свої джерела.

"За даними трьох джерел ЛІГА.net, депутат кілька годин спілкувалася з Захарченком та Плотницьким, а саму зустріч в Мінську організувала Федеральна служба безпеки Росії за сприяння посольства РФ у Білорусі", - пише видання.

Як розповів один з членів української делегації на переговорах в Мінську, 7 грудня, коли делегація прибула до столиці Білорусі на чергову зустріч спецпосланців України, Росії та ОБСЄ, службовці посольства України в Білорусі повідомили їм, що за кілька хвилин до української делегації до Мінська рейсовим літаком прибули ватажки бойовиків Олександр Захарченко та Ігор Плотницький.

"Зустріли їх представники російського посольства в супроводі службовців Федеральної служби безпеки Росії. Вони забрали їх, посадили в машину і відвезли", - сказало джерело.

За його словами, Захарченко та Плотницький не з'являвся ні на зустрічі контактної групи, ні на підгрупах.

При цьому відразу два співрозмовника ЛІГА.net стверджують, що Савченко часто бачиться з родичами заручників і переконує їх, що влада нічого не робить, що потрібно якось підштовхувати зсередини Адміністрацію президента і представників України в Мінську до того, щоб сісти за стіл переговорів не з представниками Москви, а безпосередньо з її маріонетками в особі Захарченка та Плотницького - визнати їхню владу і громадянську війну, а не російсько-українську, як форму поточного конфлікту.

"Навіщо ватажків терористів зустрічало ФСБ і російське посольство і везло з аеропорту на машинах з дипломатичними номерами. Я бачу ситуацію так: нас підштовхують до прямих переговорів, це у відкриту робить РФ. А світ втомився і хоче на нас все це звалити. І ось вони розробили новий ФСБшний сценарій з Савченко і мамами", - говорять у мінській групі.

За даними співрозмовника, зустріч Савченко з ватажками терористів у присутності представників ФСБ була присвячена саме цьому.

Сценарій - втягування родичів заручників у процес з метою тиску на Україну, щоб змусити офіційну владу вести прямі переговори, які очолить сама Савченко.

Одночасно це робиться для того, щоб дискредитувати владу і саму ідею мінських переговорів, які для Москви давно перестали представляти цінність.

За деякими даними, Савченко найближчими днями має намір оголосити якусь інформацію, відзначає видання.

У неділю в Києві вона брала участь в конференції, присвяченій полоненим в Донбасі. Перед початком конференції журналіст ЛІГА.net прямо запитав депутата, навіщо вона їздила до Мінська, про що говорила з ватажками терористів і чому все це було зроблено таємно.

"Я не для того сюди прийшла, щоб відповідати на ваші питання", - сказала депутат. На повторне запитання - відрізала: "Я що, неясно сказала?".

"Інша журналістка - Ольга Сніцарчук - повторила питання під час конференції. Савченко знову не захотіла відповідати, а на повторне запитання взагалі підвищила голос на журналістку", - пише видання.

Українська правда