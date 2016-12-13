Довгий рассказал, когда пойдет на допрос по делу Онищенко

00
1
Вторник, 13 декабря 2016, 17:04

Депутат от "Воли народа" Олесь Довгий намерен прийти в НАБУ 21 декабря для дачи показаний по делу своего коллеги по фракции Александра Онищенко.

Об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"Я осознанно голосовал за создание всех антикоррупционных органов и если моя информация может помочь следствию, то с удовольствием ее предоставлю", – сказал он.

Довгий заверил, что не уклонялся от визита в НАБУ, а о допросе, который якобы должен был состояться во вторник, узнал из средств массовой информации.

"Я с удивлением прочел, что не явился на допрос в НАБУ, ведь не получал никакого уведомления ни письменного, ни по электронной почте, ни по телефону о том, где и когда мне следует быть. Первую повестку я получил только сегодня в 14.00 по факсу из рук руководителя секретариата. Там было написано, что я приглашен на допрос в 11 утра. Логично, что я не могу отмотать время назад, поэтому тотчас согласовал другую дату визита", – сказал Довгий.

Он добавил, что в факсе указано, что повестка отправлена повторно, но заверил, что раньше повестки по этому поводу он не получал.

Как известно, ранее в пресс-службе НАБУ сообщили, что Довгий вызывался на допрос как свидетель в рамках расследования уголовного производства по информации, озвученной Онищенко, о подкупе депутатов, однако в назначенное время не явился в Бюро.

Темы: Онищенко НАБУ допрос
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Раде пока не создали комиссию по заявлениям Онищенко 13 декабря 2016, 15:37
НАБУ вызвало Довгого на допрос по "записях Онищенко" 13 декабря 2016, 13:08
Онищенко в Германии, надеется разблокировать счета - СМИ 12 декабря 2016, 15:49
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.55.---ЦЮК13.12.2016 18:04
НАБУ (навмисно чи ні) дало немалу часу Довгому щоб підготовитись для допиту. Але і цього не вистачило. Звісна річ, проробляються різні варіанти відповідей Довгого по суті його розмови з Онищенком. Але щоб він не говорив правда існує одна і безумовно вона колись стане відома усім. Головне, щоб рядові працівники НАБУ не продались довгим. Гроші можуть пропонуватись немалі і спокуса отримати їх також велика.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Савченко: С Медведчуком незнакома, надо встретиться
Приватизацію ОПЗ згортають, завод очолить екс-помічник Кононенка – джерело
Виновнику аварии с фотографом Левиным не ограничивали свободу. полиция ошиблась
Песков сделал вид, что не видел наемника Вагнера на приеме у Путина
Все новости
Советы МОЗ

Что делать, если заболели гриппом

#Годімовчати!

Врач о поведении женщины в родах и акушерском насилии