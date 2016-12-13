НАБУ вызвало Довгого на допрос по "записях Онищенко"

Детективы НАБУ вызвали народного депутата Олеся Довгого из группы "Воля народа" на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного производства по информации нардепа Александра Онищенко о якобы подкупе нардепов.



Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ во вторник днем, передает "Интерфакс-Украина".



"Довгий вызывался сегодня на допрос как свидетель в рамках расследования уголовного производства по информации, озвученной в иностранных СМИ народным депутатом Александром Онищенко (группа "Воля народа" – ИФ) о подкупе парламентариев, однако в назначенное время не явился в НАБУ", - сообщили в НАБУ.



"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу Довгого, однако там сказали "ждать официальной информации".

Как известно, ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.



Напомним, что находясь в Великобритании, Онищенко заявил, что из-за него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований.



Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.



Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых Онищенко разговаривает с якобы депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.



По словам Онищенко, суть разговора сводилась к встречного предложения: "Долгий от власти предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы в результате которой, государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. - ред.) ".



Долгий подтвердил встречи с Онищенко.