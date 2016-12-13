Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ вызвало Довгого на допрос по "записях Онищенко"

Вторник, 13 декабря 2016, 12:08
НАБУ вызвало Довгого на допрос по записях Онищенко

Детективы НАБУ вызвали народного депутата Олеся Довгого из группы "Воля народа" на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного производства по информации нардепа Александра Онищенко о якобы подкупе нардепов.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ во вторник днем, передает "Интерфакс-Украина".

"Довгий вызывался сегодня на допрос как свидетель в рамках расследования уголовного производства по информации, озвученной в иностранных СМИ народным депутатом Александром Онищенко (группа "Воля народа" – ИФ) о подкупе парламентариев, однако в назначенное время не явился в НАБУ", - сообщили в НАБУ.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу Довгого, однако там сказали "ждать официальной информации".

Как известно, ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.

Напомним, что находясь в Великобритании, Онищенко заявил, что из-за него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований.

Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых Онищенко разговаривает с якобы депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.

По словам Онищенко, суть разговора сводилась к встречного предложения: "Долгий от власти предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы в результате которой, государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. - ред.) ".

Долгий подтвердил встречи с Онищенко.

Темы: ОнищенкоНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: