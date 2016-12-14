Кирби: Сенат может не поддержать Тиллерсона на пост госсекретаря США

709 просмотров
0
Среда, 14 декабря 2016, 03:53

Номинированный Дональдом Трампом бизнесмен Рекс Тиллерсон может не получить поддержку в Сенате США во время процедуры его утверждения на должность.

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби во время ежедневного брифинга, передает Укринформ.

"Мое беспокойство откровенно заключается в том, чтобы господин Тиллерсон и его команда получили поддержку, которую они нуждаются в процессе утверждения. Это единственное имеет беспокойство", - отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США в ответ, не обеспокоен Госдеп российскими связями бизнесмена, претендующий на должность госсекретаря США.

В то же время, Кирби напомнил, что Джон Керри поздравил Тиллерсона с номинацией и выразил готовность обеспечить плавную передачу полномочий.

Как сообщалось, Трамп выбрал главу нефтяной корпорации Exxon Mobil Corp Рекса Тиллерсона, известного своими пророссийскими заявлениями, следующим госсекретарем США.

Темы: США Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Кремле назвали нового госсекретаря США "солидным человеком" 13 декабря 2016, 16:20
Сенат США может отклонить пророссийского кандидата на госсекретаря 13 декабря 2016, 10:47
Ромни подтвердил, что не будет госсекретарем США 13 декабря 2016, 09:56
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Противостояние России и НАТО в списке крупнейших угроз 2017 года
НАБУ: Охендовскому вручили подозрение прямо в аэропорту
СМИ: Главу ЦИК в "Борисполе" встретят следователи
Савченко: С Медведчуком незнакома, надо встретиться
Все новости
Книги

Восьмая часть "Гарри Поттера" стала книгой года по версии Google

Отношения

7 отличий между здоровыми и "токсичными" отношениями