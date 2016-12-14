Кирби: Сенат может не поддержать Тиллерсона на пост госсекретаря США
Номинированный Дональдом Трампом бизнесмен Рекс Тиллерсон может не получить поддержку в Сенате США во время процедуры его утверждения на должность.
Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби во время ежедневного брифинга, передает Укринформ.
"Мое беспокойство откровенно заключается в том, чтобы господин Тиллерсон и его команда получили поддержку, которую они нуждаются в процессе утверждения. Это единственное имеет беспокойство", - отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США в ответ, не обеспокоен Госдеп российскими связями бизнесмена, претендующий на должность госсекретаря США.
В то же время, Кирби напомнил, что Джон Керри поздравил Тиллерсона с номинацией и выразил готовность обеспечить плавную передачу полномочий.
Как сообщалось, Трамп выбрал главу нефтяной корпорации Exxon Mobil Corp Рекса Тиллерсона, известного своими пророссийскими заявлениями, следующим госсекретарем США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.