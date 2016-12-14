Кирби: Сенат может не поддержать Тиллерсона на пост госсекретаря США

Номинированный Дональдом Трампом бизнесмен Рекс Тиллерсон может не получить поддержку в Сенате США во время процедуры его утверждения на должность.

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби во время ежедневного брифинга, передает Укринформ.

"Мое беспокойство откровенно заключается в том, чтобы господин Тиллерсон и его команда получили поддержку, которую они нуждаются в процессе утверждения. Это единственное имеет беспокойство", - отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США в ответ, не обеспокоен Госдеп российскими связями бизнесмена, претендующий на должность госсекретаря США.

В то же время, Кирби напомнил, что Джон Керри поздравил Тиллерсона с номинацией и выразил готовность обеспечить плавную передачу полномочий.

Как сообщалось, Трамп выбрал главу нефтяной корпорации Exxon Mobil Corp Рекса Тиллерсона, известного своими пророссийскими заявлениями, следующим госсекретарем США.