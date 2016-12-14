"Брак за сутки" уже заключили более 3 тысяч украинских пар

2432 просмотра
0
Среда, 14 декабря 2016, 15:32

По новой процедуре "брак в сутки", запущенной в шести городах Украины, уже поженились 3122 пары.

Об этом в среду сообщил министр юстиции Павел Петренко, представляя результаты Минюста в год, передает Лига.

По его словам, услуга действует в Киеве, Херсоне, Одессе, Львове, Мариуполе и Северодонецке, и пользуется популярностью, особенно в прифронтовых городах и Херсоне, куда приезжают жители временно оккупированных территорий.

"Три тысячи пар поженились, когда захотели, а не когда решил какой-то бюрократ", - отметил Петренко.

По его словам, в этом году стала постоянно действовать инициатива по выдаче свидетельств о рождении прямо в родильных домах. Зарегистрировать ребенка без участия ЗАГСа можно 473 роддомах по всей Украине.

"Каждое четвертое свидетельство выдается по новому порядку", - сказал он, добавив, что инициативой воспользовались 86 тысяч родителей.

Как известно, в июле Кабинет министров одобрил внедрение пилотного проекта в некоторых населенных пунктах по регистрации брака в течение суток.

Согласно обычной процедуре, между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее 30 дней.

Темы: украинцы Минюст
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Почти половина украинцев хотят ограничить права сексменьшинств 9 декабря 2016, 15:01
Богдан Гаврилишин: Мечтайте, но велико мечтайте, о великих вещах 24 октября 2016, 17:37
Быть украинцем 16 сентября 2016, 19:20
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко недоволен встречей Савченко с боевиками
ЕС сможет приостановить безвиз, елси Украина свернет реформы
Посол Германии допустил выборы на Донбассе до возврата границы Украине
НАБУ показало, как Охендовскому вручали подозрение
Все новости
Книги

Восьмая часть "Гарри Поттера" стала книгой года по версии Google

TEDxKyiv 2016

О церкви для гопников, прибыль от счастья и космос в каждом из нас. 11 идей докладчиков