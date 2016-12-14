"Брак за сутки" уже заключили более 3 тысяч украинских пар

По новой процедуре "брак в сутки", запущенной в шести городах Украины, уже поженились 3122 пары.



Об этом в среду сообщил министр юстиции Павел Петренко, представляя результаты Минюста в год, передает Лига.

По его словам, услуга действует в Киеве, Херсоне, Одессе, Львове, Мариуполе и Северодонецке, и пользуется популярностью, особенно в прифронтовых городах и Херсоне, куда приезжают жители временно оккупированных территорий.



"Три тысячи пар поженились, когда захотели, а не когда решил какой-то бюрократ", - отметил Петренко.



По его словам, в этом году стала постоянно действовать инициатива по выдаче свидетельств о рождении прямо в родильных домах. Зарегистрировать ребенка без участия ЗАГСа можно 473 роддомах по всей Украине.



"Каждое четвертое свидетельство выдается по новому порядку", - сказал он, добавив, что инициативой воспользовались 86 тысяч родителей.



Как известно, в июле Кабинет министров одобрил внедрение пилотного проекта в некоторых населенных пунктах по регистрации брака в течение суток.



Согласно обычной процедуре, между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее 30 дней.