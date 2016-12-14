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"Шлюб за добу" вже уклали більше 3 тисяч українських пар

Середа, 14 грудня 2016, 14:32

За новою процедурою "шлюб за добу", запущеною у шести містах України, вже одружилися 3122 пари.

Про це у середу повідомив міністр юстиції Павло Петренко, презентуючи результати Мін'юсту за рік, передає Ліга.

За його словами, послуга діє в Києві, Херсоні, Одесі, Львові, Маріуполі та Сєвєродонецьку, і користується популярністю, особливо в прифронтових містах і Херсоні, куди приїжджають жителі тимчасово окупованих територій.

"Три тисячі пар одружилися, коли захотіли, а не коли вирішив якийсь бюрократ", - зазначив Петренко.

За його словами, в цьому році почала постійно діяти ініціатива з видачі свідоцтв про народження прямо в пологових будинках. Зареєструвати дитину без участі РАГСу можна 473 пологових будинках по всій Україні.

"Кожне четверте свідоцтво видається за новим порядком", - сказав він, додавши, що ініціативою скористалися 86 тисяч батьків.

Як відомо, у липні Кабінет міністрів схвалив впровадження пілотного проекту в деяких населених пунктах по реєстрації шлюбу протягом однієї доби.

Згідно із звичайною процедурою, між подачею заяви і реєстрацією шлюбу має пройти не менше 30 днів.

Теми: українціМін'юст
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