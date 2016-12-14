Фейгин: Задержанному в Москве Сущенко не отдают теплые вещи

Марк Фейгин, который является адвокатом незаконно задержанного в Москве журналиста Романа Сущенко, заявляет, что его подзащитному не отдают теплые вещи.

Об этом защитник сообщил в комментарии "Укринформу".

"Несколько слов о бытовых условиях. Роман здоров, чувствует себя нормально. Но в Москве похолодало, температура упала ниже -10, до -14. А ему не передали теплые ботинки. То есть, они есть. Посылки вообще поступают ритмично. Однако в Лефортово нужно не только доставить посылку, но чтобы еще и ее содержание подняли вверх, к задержанному", - сказал Фейгин.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, отметив, что оно не соответствует действительности.

Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.