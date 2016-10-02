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В Москве в СИЗО держат украинского журналиста: "шьют" шпионаж

Воскресенье, 2 октября 2016, 22:08
В Москве в СИЗО держат украинского журналиста: шьют шпионаж

В Москве задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" спецкорр Национального информационного агентства "Укринформ" Роман Сущенко.

Информацию о задержании распространили в Мининформполитики Украины 2 октября.

По сообщению главы МИП Юрия Стеця, ведомство "отслеживает ситуацию вокруг задержания Сущенко".

"Юридический отдел собирает всю необходимую информацию относительно обстоятельств и причин задержания", - говорится в сообщении МИП.

По сообщению на сайте организации "Открытая Россия" со ссылкой на членов ОНК Москвы, Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко по обвинению в "шпионаже" по ст. 276 УК РФ.

"Мы совершенно случайно встретили в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы 47-летнего гражданина Украины Романа Сущенко. Он рассказал, что он журналист, которого обвиняют в шпионаже. Подробностей своего задержания и обвинений, которые ему предъявили, Сущенко не смог нам сообщить", - отметила член ОНК Москвы Зоя Светова.

По ее словам, сотрудники "Лефортово" запретили членам ОНК спрашивать Сущенко об уголовном деле.

"Сущенко сообщил правозащитникам, что при задержании на него оказывали психологическое давление, следователь не позволил ему позвонить домой и сообщить жене о своем аресте. Следствие ФСБ предоставило ему государственного адвоката. Сущенко попросил правозащитников связаться с консулом Украины в Москве. Украинский консул уже подтвердил им информацию об аресте этого журналиста в России", - говорится в сообщении.

По данным "Открытой России", на данный момент в Кировской области отбывает наказание за шпионаж в пользу Украины Валентин Выговский (осужден на 14 лет), а в Башкирии отбывает 12-летний срок Виктор Щур - гражданин России, который также обвиняется в шпионаже в пользу Украины.

Украинская правда

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Темы: РосcияСМИ
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