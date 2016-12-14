Госпредприятие отмывало деньги на ремонте "Гетьмана Сагайдачного"
Чиновники государственного предприятия "Судостроительный завод имени 61 Коммунара" придумали денежную схему, связанную с ремонтом судов и лодок Военно-Морских Сил ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Согласно информации, чиновники осуществляли ремонт и техобслуживание судов, в частности, фрегата "Гетман Сагайдачный", ракетного катера "Прилуки", десантного катера "Сватово", используя металлопродукцию со склада предприятия. Однако документально оформляли ее как приобретенную у двух предприятий по результатам тендерных торгов.
С помощью этой "сделки" чиновники безосновательно перечислили указанным предприятиям 1,3 млн грн.
Начато досудебное расследование по фактам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.
Украинская правда
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