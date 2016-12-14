Госпредприятие отмывало деньги на ремонте "Гетьмана Сагайдачного"

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Среда, 14 декабря 2016, 20:14

Чиновники государственного предприятия "Судостроительный завод имени 61 Коммунара" придумали денежную схему, связанную с ремонтом судов и лодок Военно-Морских Сил ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации, чиновники осуществляли ремонт и техобслуживание судов, в частности, фрегата "Гетман Сагайдачный", ракетного катера "Прилуки", десантного катера "Сватово", используя металлопродукцию со склада предприятия. Однако документально оформляли ее как приобретенную у двух предприятий по результатам тендерных торгов.

С помощью этой "сделки" чиновники безосновательно перечислили указанным предприятиям 1,3 млн грн.

Начато досудебное расследование по фактам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Вооруженные силы
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