Суд рассмотрит дело "мукачевских стрелков" по существу 21 декабря

В Мукачевском горрайонном суде в среду, 14 декабря, состоялось очередное подготовительное заседание по делу о перестрелке с участием бойцов ПС. Судьи постановили 21 декабря начать рассмотрение дела по существу.

Об этом сообщил защитник бойцов Правого сектора Роман Бухтояров, передает "Укринформ".

"В Мукачевском горрайонном суде было очередное подготовительное заседание по делу бойцов "Правого сектора", обвиняемых в терроризме после событий в Мукачево в июле 2015 года. Наконец принято решение по переход к рассмотрению дела по существу. Он должен состояться уже на следующей неделе, 21 декабря. Заседание открытое", - сказал адвокат.

Примечательно, что 23 декабря истекает срок пребывания под стражей для бойцов ПС, который продлевали уже дважды.

"Были ходатайства обвинения об очередном продлении срока содержания под стражей, но его судьи отклонили. Вместе с тем, отклонили просьбу защиты о смягчении меры пресечения", - отметил Бухтояров.

Как известно, 25 июня в ГПУ сообщили, что в отношении 4 представителей ДУК "Правый сектор", которые в июле 2015 года совершили теракт в Мукачево, 24 июня завершено досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд.

Подозреваемые, кроме указанного, в течение 2014 - 2015 годов в составе банды совершили преступления на территории Львовской и Закарпатской областей, в т.ч. - ряд особо тяжких и тяжких преступлений.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч.ч. 2, 3 ст . 258, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 279; ч. 4 ст. 345 УК Украины.

За совершение особо тяжких преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде пожизненного заключения и лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

11 июля 2015 года в Мукачево после встречи представителей "Правого сектора" с депутатом Рады Михаилом Ланьо произошло вооруженное столкновение, в котором также приняли участие правоохранители.

Как отмечалось в статье "Украинской правды", причиной конфликта, который витоге привел к смерти людей и громкого скандала, стали непростые отношения народных депутатов Михаила Ланьо ("Партия "Видродження") и Виктора Балоги (внефракционный).