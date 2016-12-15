Суд розгляне справу "мукачівських стрільців" по суті 21 грудня

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Четвер, 15 грудня 2016, 07:41

У Мукачівському міськрайонному суді в середу, 14 грудня, відбулося чергове підготовче засідання по справі про перестрілку за участю бійців ПС. Судді постановили 21 грудня розпочати розгляд справи по суті.

Про це повідомив захисник бійців Правого сектора Роман Бухтояров, передає "Укрінформ".

"У Мукачівському міськрайонному суді було чергове підготовче засідання по справі бійців "Правого сектора", обвинувачених у тероризмі після подій в Мукачевому в липні 2015 року. Нарешті прийнято рішення по перехід до розгляду справи по суті. Він повинен відбутися вже наступного тижня, 21 грудня. Засідання відкрите", - сказав адвокат.

Примітно, що 23 грудня закінчується термін перебування під вартою для бійців ПС, який продовжували вже двічі.

"Були клопотання звинувачення про чергове продовження терміну утримання під вартою, але його судді відхилили. Разом з тим, відхилили прохання захисту про пом'якшення запобіжного заходу", - зазначив Бухтояров.

Як відомо, 25 червня у Генеральній прокуратурі повідомили, що щодо 4 представників ДУК "Правий сектор", які у липні 2015 року  здійснили теракт у Мукачевому, 24 червня завершено досудове розслідування, обвинувальний акт направлено до суду

Підозрювані, окрім вказаного, упродовж 2014 – 2015 років у складі банди вчинили злочини на території Львівської та Закарпатської областей, у т.ч. - низку особливо тяжких та тяжких злочинів. 

Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 279; ч. 4 ст. 345 КК України. 

За  вчинення особливо тяжких злочинів передбачена кримінальна відповідальність у вигляді довічного ув’язнення та позбавлення волі на строк до 15 років, з конфіскацією майна.

11 липня 2015 року у Мукачевому після зустрічі представників "Правого сектора" з депутатом Ради Михайлом Ланьо сталося збройне зіткнення, у якому також взяли участь правоохоронці. 

Як йшлося у статті "Української правди", причиною конфлікту, який у підсумку призвів до смерті людей та гучного скандалу, стали непрості стосунки народних депутатів Михайла Ланьо ("Партія "Відродження") та Віктора Балоги (позафракційний).

Теми: суд Мукачеве Правий сектор
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