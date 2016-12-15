Есть пять претендентов на главу Нацполиции – Аваков

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Четверг, 15 декабря 2016, 12:36

Имя нового главы Национальной полиции станет известно уже в январе 2017 года.

Об этом сегодня журналистам заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает  ЛІГА.net.

"Возможно, сегодня мы объявим начало консультативного конкурса. По итогам комиссия сможет мне предложить одну, две или три кандидатуры и после этого я передам эту кандидатуру в Кабмин для утверждения", - сказал он, отметив, что конкурс будет открытым и в нем смогут принять участие как полицейские, так и гражданские лица.

"В январе мы увидим результат. Я вижу человек пять кандидатов", - добавил Аваков.

18 ноября и.о. главы Нацполиции Вадим Троян сказал, что не боится объявленного конкурса на должность руководителя Национальной полиции: "Я такого конкурса ничуть не боюсь. Тем не менее, пока не могу вам сказать, буду ли в нем участвовать. Время покажет".

Кроме, среди претендентов на участие в конкурсе главу Нацполиции называют депутата Мустафу Найема. Он пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Темы: полиция
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