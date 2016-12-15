В Кремле подтвердили, что боевик "Вагнер" приходил на банкет к Путину

00
0
Четверг, 15 декабря 2016, 14:04

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие в кремлевском приеме по случаю дня героев отечества 9 декабря руководителя частной военной компании Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер.

Об этом он заявил журналистам, сообщает российский РБК.

"Я не знаю, как он известен, Дмитрий действительно был. Он кавалер орденов Мужества, он был от Новгородской области", – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Уткин был на приеме, так как были приглашены герои России и кавалеры ордена Мужества. При этом он затруднился ответить, за что был награжден Уткин: "Вот это я не могу сказать, за мужество обычно дают".

Песков также не смог ответить на вопрос, "находятся ли сейчас бойцы Уткина в Сирии и в каком статусе".

"Я не знаю, что имеется в виду под бойцами, не знаю, находятся ли они сейчас в Сирии", – сказал он.

Как известно, ранее СМИ сообщили, что командир частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин, который воевал на Донбассе и в Сирии, 9 декабря "засветился" в Кремле.

В августе источники в военной сфере рассказали РБК, что участие "Группы Вагнера" в войне в Сирии, российского прототипа частной военной компании, стоило от 5,1 млрд до 10,3 млрд рублей. По словам источников, "Группа Вагнера" получила свое название по позывному руководителя отряда.

ЧВК появилась на Ближнем Востоке незадолго до того, как осенью 2015 года Россия начала официально разворачивать свои базы, рассказал офицер Минобороны и подтвердил источник, знакомый с ходом операции.

Впервые о том, что "Группа Вагнера" участвовала в войне в Сирии, в октябре 2015 года написала "Фонтанка". Издание утверждало, что наемники также принимали участие в боях на юго-востке Украины на стороне самопровозглашенных республик.

Также об этом писала The Wall Street Journal. По информации американского издания, в Сирии из числа бойцов Вагнера погибли девять человек. В Минобороны России эту информацию тогда назвали "вбросом".

Темы: Путин Росcия Сирия война
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Путина посмеялись над обвинениями США во вмешательстве 15 декабря 2016, 14:06
Скандального советника Путина Глазьева лишили звания академика НАНУ 15 декабря 2016, 13:11
СМИ: Путин лично участвовал в кампании по вмешательству в выборы в США 15 декабря 2016, 03:37
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Европарламент проголосовал за механизм, который откроет путь к безвизу
Охендовский пришел на допрос в НАБУ
СБУ: О визите Савченко не знали, в Минске она говорила не только о заложниках
НАБУ вызывает Жванию на допрос и думает, как поговорить с Онищенко
Все новости
BeVerySpecial

Совладелица бара "Буду позже" Валерия Нойман – о своем деле, алкоголе и тату

От создателей

Украинский бренд, который шьет одежду для фитнеса