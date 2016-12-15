В Кремле подтвердили, что боевик "Вагнер" приходил на банкет к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие в кремлевском приеме по случаю дня героев отечества 9 декабря руководителя частной военной компании Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер.

Об этом он заявил журналистам, сообщает российский РБК.

"Я не знаю, как он известен, Дмитрий действительно был. Он кавалер орденов Мужества, он был от Новгородской области", – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Уткин был на приеме, так как были приглашены герои России и кавалеры ордена Мужества. При этом он затруднился ответить, за что был награжден Уткин: "Вот это я не могу сказать, за мужество обычно дают".

Песков также не смог ответить на вопрос, "находятся ли сейчас бойцы Уткина в Сирии и в каком статусе".

"Я не знаю, что имеется в виду под бойцами, не знаю, находятся ли они сейчас в Сирии", – сказал он.

Как известно, ранее СМИ сообщили, что командир частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин, который воевал на Донбассе и в Сирии, 9 декабря "засветился" в Кремле.

В августе источники в военной сфере рассказали РБК, что участие "Группы Вагнера" в войне в Сирии, российского прототипа частной военной компании, стоило от 5,1 млрд до 10,3 млрд рублей. По словам источников, "Группа Вагнера" получила свое название по позывному руководителя отряда.

ЧВК появилась на Ближнем Востоке незадолго до того, как осенью 2015 года Россия начала официально разворачивать свои базы, рассказал офицер Минобороны и подтвердил источник, знакомый с ходом операции.

Впервые о том, что "Группа Вагнера" участвовала в войне в Сирии, в октябре 2015 года написала "Фонтанка". Издание утверждало, что наемники также принимали участие в боях на юго-востке Украины на стороне самопровозглашенных республик.

Также об этом писала The Wall Street Journal. По информации американского издания, в Сирии из числа бойцов Вагнера погибли девять человек. В Минобороны России эту информацию тогда назвали "вбросом".