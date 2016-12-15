Охендовский вышел с допроса "готовым к сотрудничеству"
Глава ЦИК Михаил Охендовский готов сотрудничать со следствием.
Об этом он заявил в четверг, выйдя после допроса в НАБУ.
"Я заинтересован в сотрудничестве со следствием с единственной целью – доказать свою непричастность к любым уголовным преступлениям", - сказал он.
Охендовский рассказал, что с детективами установилась "нормальное сотрудничество" и он готов прийти на следующий допрос, когда попросят в НАБУ.
Он также заявил, что "имел все основания заявить ходатайство о прекращении производства".
Допрос длился около 4 часов.
Как известно, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в четверг около 14.00.
Как известно, о вручении подозрения Охендовскому во вторник сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.
Украинская правда
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Михайло Охендовський має компромату на нинішню минулу владу не менше чим Мельниченко з Онищенком разом взятих. І скоріше усього буде його використовувати з метою уникнути кримінальної відповідальності. Чи може він втекти за кордон? Думаю, що ні. За кордоном представникам влади трудніше буде з ним домовитесь.