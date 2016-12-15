Охендовский вышел с допроса "готовым к сотрудничеству"

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Четверг, 15 декабря 2016, 18:04

Глава ЦИК Михаил Охендовский готов сотрудничать со следствием.

Об этом он заявил в четверг, выйдя после допроса в НАБУ.

"Я заинтересован в сотрудничестве со следствием с единственной целью – доказать свою непричастность к любым уголовным преступлениям", - сказал он.

Охендовский рассказал, что с детективами установилась "нормальное сотрудничество" и он готов прийти на следующий допрос, когда попросят в НАБУ.

Он также заявил, что "имел все основания заявить ходатайство о прекращении производства".

Допрос длился около 4 часов.

Как известно, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в четверг около 14.00.

Как известно, о вручении подозрения Охендовскому во вторник сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

Украинская правда

Темы: ЦИК НАБУ
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Комментарии — 3
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IP: 46.119.247.---Evgeniy Stolyarenko15.12.2016 18:58
ЦЮК:
Михайло Охендовський має компромату на нинішню минулу владу не менше чим Мельниченко з Онищенком разом взятих. І скоріше усього буде його використовувати з метою уникнути кримінальної відповідальності. Чи може він втекти за кордон? Думаю, що ні. За кордоном представникам влади трудніше буде з ним домовитесь.
ну так он практически прямо об этом и заявил, и судя по тому, что он УШЕЛ из НАБУ, а не арестован - это устраивает обе стороны.
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko15.12.2016 18:36
Очередной холостой выстрел НАБУ. Почему, интересно, НАБУ не подало прошение на арест? и не арестовало Охендовского? что это за тенденция у НАБУ к такому милосердию по отношению к коррупционерам?
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IP: 93.74.55.---ЦЮК15.12.2016 18:32
Михайло Охендовський має компромату на нинішню минулу владу не менше чим Мельниченко з Онищенком разом взятих. І скоріше усього буде його використовувати з метою уникнути кримінальної відповідальності. Чи може він втекти за кордон? Думаю, що ні. За кордоном представникам влади трудніше буде з ним домовитесь.
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